Мэр Саранска распорядился приступить к отключению отопления в школах

В Саранске в ходе заседания городского оперативного штаба был рассмотрен вопрос об отключении отопления в школах.
По причине того, что школьники до 30 апреля находятся на дистанционном обучении, глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил в ближайшие дни по согласованию с ресурсоснабжающей организацией приступить к отключению отопления в городских школах.
Отключать отопление в детских садах в ближайшее время не будут.
Что касается завершения отопительного сезона для многоквартирных домов, имеющих центральное отопление, то в данном случае подача тепла прекращается, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет более 8 градусов выше нуля.
Градоначальник поручил проводить мониторинг температуры воздуха.
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Источник: adm-saransk.ru