Синоптики предупреждают жителей Мордовии о сильном ветре 15 апреля

В Мордовии 15 апреля ожидаются сильные порывы ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что 15 апреля на территории республики будут иметь место сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Жителям региона рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru