В Лямбирском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Лямбирском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, который находится в розыске.

Утром 13 апреля в селе Пензятка сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Саранской остановили автомобиль марки ГАЗ, за рулем которого находился 23-летний молодой человек. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 23-летний автомобилист и машины были доставлены в ММО МВД России «Лямбирский».

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Источник: гибдд.рф