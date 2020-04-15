В Инсарском районе сгорела заброшенная постройка

В Инсарском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенный дом.

Днём 14 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Арбузовка. На улице Ленина загорелся заброшенный дом. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 28 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru