В Рузаевке был задержан уроженец Казахстана, подозреваемый в приобретении наркотиков

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Казахстана, подозреваемого в приобретении наркотиков.

Вечером 13 апреля возле автозаправочной станции, расположенной на въезде в Рузаевку, стражи порядка задержали 20-летнего уроженца Казахстана, который забрал из так называемого тайника наркотики массой 0,73 г. Запрещенное вещество молодой человек заказал на одном из сайтов. Парень сообщил, что приобрел наркотики для личного потребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении уроженца Казахстана.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф