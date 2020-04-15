В Саранске полицейские выявляют нарушителей ограничительных мер

В Саранске сотрудники правоохранительных органов выявили нарушителей ограничительных мер, введенных в целях профилактики коронавирусной инфекции.

Недавно полицейские получили сообщение о том, что по Советской площади каждый день прогуливается девушка с детской коляской. Данная информация подтвердилась. Стражи порядка провели с девушкой разъяснительную беседу.

Также в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в отношении жителя Саранска, который покинул жилье без уважительной причины. Мужчина встречался с друзьями и ходил в магазин за алкоголем. Кроме того, устанавливается причастность горожанина к похищению пустой алюминиевой кеги. По предварительным данным, мужчина намеревался сдать её в пункт приема металлолома.

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Источник: 13.мвд.рф