В Лямбирском районе пожар уничтожил заброшенную постройку

В Лямбирском районе в результате пожара была уничтожена заброшенная постройка.

Указанное происшествие произошло вечером 14 апреля на территории деревни Аполлоновка. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелся заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади 9 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru