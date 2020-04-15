В Саранске сотрудники прокуратуры принимают сообщения о фактах нарушения миграционного законодательства

В Саранске местные жители могут сообщить сотрудниками прокуратуры о фактах нарушения миграционного законодательства.

До 17 апреля жители Саранска могут сообщить о случаях нарушения упомянутого законодательства по следующему телефонному номеру: 8 (8342) 47-81-26. Звонки принимаются в период с 09:00 до 18:00.

Можно сообщить о нарушениях прав иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе допущенных уполномоченными органами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru