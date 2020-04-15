В Торбеевском районе предприниматели продавали сигареты возле школ

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали факты нарушения законодательства о продаже табачной продукции.

Представителями ведомства было установлено, что два индивидуальных предпринимателя вопреки требованиям действующего законодательства осуществляли продажу табачных изделий в принадлежащих им магазинах, расположенных возле МБОУ «Салазгорьская СОШ» и МБОУ «Торбеевская СОШ №1».

В отношении указанных предпринимателей были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru