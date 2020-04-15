Прокуратура Торбеевского района выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности в лесах

В Торбеевском районе сотрудниками прокуратуры были зафиксированы факты нарушения законодательства о пожарной безопасности в лесах.

Представителями прокуратуры было установлено, что администрациями Виндрейского, Варжеляйского и Хилковского сельских поселений не принимаются меры по очистке территорий населенных пунктов, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров, устройству противопожарной минерализованной полосы или иного противопожарного барьера.

Кроме того, индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим пилораму на территории рассматриваемого района, не были обеспечены противопожарные меры.

Главы указанных поселений и предприниматель были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru