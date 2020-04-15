В Саранске по причине ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП с участием грузового автомобиля, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло ранним утром 14 апреля на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 22-летний молодой человек, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, во время движения по улице Косарева на высокой скорости не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в столб.

Водителю грузовика, а также двум его пассажиркам 27- и 23-летнего возраста понадобилась медицинская помощь.

Известно, что 22-летний автомобилист за последний год несколько раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф