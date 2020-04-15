В Саранске в ДТП пострадал 23-летний молодой человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 23-летний молодой человек.

Происшествие произошло утром 14 апреля возле дома №1, расположенного по адресу – улица Строительная. По предварительным данным, 23-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211440, совершая левый поворот, врезался в автомобиль марки «Лада-Калина», который двигался в попутном направлении.

Водителю ВАЗа понадобилась медицинская помощь. Было установлено, что за последний год данный автомобилист 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске по причине ДТП пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф