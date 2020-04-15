В Ардатовском районе оштрафовали работодателя, уклонявшегося от оформления трудового договора

В Ардатовском районе по инициативе прокуратуры был оштрафован работодатель, который уклонялся от оформления трудового договора.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что индивидуальным предпринимателем на пилораму в населенном пункте Баево для осуществления работ по распиловке древесины и производству деревянных поддонов был привлечен гражданин, который фактически работал с ноября прошлого года, хотя трудовой договор с ним не заключался.

В отношении упомянутого предпринимателя была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru