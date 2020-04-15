Прокуратура Чамзинского района зафиксировала нарушения законодательства о занятости инвалидов

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства о занятости инвалидов.

В ходе проведения поверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что ООО «Ремезенское» в нарушение норм действующего законодательства не представило в ГКУ РМ «ЦЗН Чамзинский» информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных для трудоустройства инвалидов.

Аналогичные нарушения были выявлены в деятельности ГБПОУ РМ «Алексеевский индустриальный техникум».

Руководителя указанных организаций были внесены представления, которые были рассмотрены и удовлетворены. Два виновных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, ещё два должностных лица понесли административную ответственность.

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Источник: prokrm.ru