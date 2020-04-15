Прокуратура Ичалковского района выявила нарушения законодательства об охране труда

Прокуратурой Ичалковского района были выявлены нарушения законодательства об охране труда в деятельности четырех организаций.

В ходе проверочных мероприятий представители прокуратуры выявили, что вопреки требованиям указанного законодательства не всеми работодателями организован учет выданных сотрудникам направлений на медицинский осмотр, прохождение ими обучения по охране труда, предварительных и периодических медицинских осмотров. Кроме того, выяснилось, что не на всех работников ведутся карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты.

В некоторых организациях отсутствует локальный нормативный акт о создании системы управления охраной труда. Не все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Были выявлены и иные нарушения рассматриваемого законодательства.

В отношении руководителей организаций были вынесены шесть постановлений о возбуждении административных дел. По постановлениям прокурора виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

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Источник: prokrm.ru