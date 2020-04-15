Мэр Саранска призвал подчиненных проводить дезинфекцию ради дела, а не для отчетов

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 14 апреля в режиме видеоконференции провел заседание оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города.

Градоначальник, беседуя с подчиненными, заявил, что в настоящее время главной целью деятельности является усиление работы по дезинфекции мест с массовым пребыванием людей, в том числе транспорта, дорог, тротуаров, дворов, подъездов.

Работы по санитарной обработке улично-дорожной сети в Саранске регулярно проводятся с 28 марта.

Мэр Саранска подчеркнул, что дезинфекцию нужно проводить ради дела, а не для отчетов.

Управляющим компаниям были даны рекомендации об усилении дезинфекции мест общего пользования в общежитиях.

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Источник: adm-saransk.ru