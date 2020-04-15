Волонтерам Мордовии помогают предприниматели

В Мордовии предприниматели оказывают помощь волонтерам.

Компания ЗАО «Мордовский бекон» перечислила 50 тыс. рублей на деятельность волонтерского центра.

Предприниматели Чамзинского района оказывают помощь ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница». Индивидуальный предприниматель Дырин Кузьма Васильевич выделил на нужды медицинского учреждения 200 литров дизельного топлива, ООО «Континент» ремонтирует больничный транспорт на льготных условиях, ООО «Исток» передает 200 пар медицинских перчаток.

На расчетный счет «СПП РМ» дополнительно поступили денежные средства от региональной торгово-промышленной палаты, ООО ГК «ПРОМСНАБ» и индивидуального предпринимателя Раимова Рината Рафиковича. Данные средства направляются медицинским учреждениям, союзам ветеранов и волонтерским организациям республики для реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

По информации «Известий Мордовии».

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