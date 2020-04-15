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Боксеры Мордовии помогают пожилым людям пережить пандемию коронавируса

Боксеры Мордовии помогают пожилым людям пережить пандемию коронавируса

Федерация бокса России 31 марта запустила благотворительный проект под названием «Бокс помогает».

Указанный проект направлен на бесплатное обеспечение средствами защиты пенсионеров, ветеранов спорта, тренеров, судей и многодетных семей. В начале апреля к данной инициативе присоединились боксеры Мордовии. Волонтерские группы работают по всей республике.

Гуманитарная помощь включает в себя антисептические растворы объемом 0,5 литра, а также несколько медицинских масок и пар перчаток на одного человека. Особо нуждающимся гражданам волонтеры доставляют продукты и даже выгуливают их домашних питомцев.

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Источник: info-rm.com