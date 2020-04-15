В нескольких районах Мордовии пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

На территории Ковылкинского, Инсарского и Кадошкинского районов будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Встречная полоса».

Выезд на встречную полосу влечет за собой столкновение с другим транспортным средством, последствиями которого очень часто становятся человеческие жертвы.

Представители ГИБДД напоминают, что выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, наказывается наложением административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Также читайте о том, что в Саранске по причине ДТП пострадали три человека.

Источник: info-rm.com