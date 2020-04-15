ФК «Мордовия» не планирует сниматься с ФНЛ

Футбольная команда «Мордовия» не будет сниматься с ФНЛ во время пандемии коронавируса.

Директор мордовского клуба Николай Левин заявил, что финансовые трудности, наблюдающиеся в последнее время в команде, не исчезли, но пока что о снятии с ФНЛ речь не идет.

Стоит отметить, что в настоящее время «Мордовия» занимает последнее место в турнирной таблице.

Сегодня, 15 апреля, руководство ФК «Армавир» сообщило о снятии с розыгрыша первенства ФНЛ по причине того, что клуб не может выполнить все условия лицензирования.

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Источник: info-rm.com