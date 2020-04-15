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В Мордовии 16 и 17 апреля ожидаются сильные порывы ветра

В Мордовии 16 и 17 апреля ожидаются сильные порывы ветра

На территории Мордовии 16 и 17 апреля ожидаются сильные порывы ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что 16 и 17 апреля на территории республики будут наблюдаться порывы западного и юго-западного ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду. 

Жителям Мордовии рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Кроме того, во время нахождения на улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Также читайте о том, что волонтерам Мордовии помогают предприниматели.   


Источник: 13.mchs.gov.ru