В Мордовии 16 и 17 апреля ожидаются сильные порывы ветра

На территории Мордовии 16 и 17 апреля ожидаются сильные порывы ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что 16 и 17 апреля на территории республики будут наблюдаться порывы западного и юго-западного ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду.

Жителям Мордовии рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Кроме того, во время нахождения на улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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Источник: 13.mchs.gov.ru