В Мордовии в результате ДТП пострадал человек

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло поздним вечером 14 апреля на одном из участков трассы, соединяющей Саранск и Ульяновск. По предварительной информации, водитель автомобиля, марка которого не сообщается, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего не сообщается.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru