Сотрудники полиции разыскивают жителя Саранска, подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который подозревается в совершении преступления.

Сократов Александр Сергеевич 1987 года рождения, являющийся жителем Саранска, подозревается в совершении противоправного деяния, связанного с мошенничеством.

Известно, что мужчина прописан в доме, расположенном по адресу – проспект 70-летия Октября.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8 (8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф