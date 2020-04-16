В Саранске сгорел автомобиль

В Саранске произошел пожар, который уничтожил автомобиль.
Днём 15 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Строительной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что имеет место возгорание автомобиля марки «Мерседес».
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь полностью уничтожил автомобиль.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru