В Саранске сгорел автомобиль

В Саранске произошел пожар, который уничтожил автомобиль.

Днём 15 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Строительной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что имеет место возгорание автомобиля марки «Мерседес».

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил автомобиль.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Инсарском районе сгорела заброшенная постройка.

Источник: 13.mchs.gov.ru