С начала апреля мошенники ограбили более 30 жителей Мордовии

В первой половине апреля несколько десятков жителей Мордовии стали жертвами мошенников.

В общей сложности в первой половине второго месяца весны сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано более 30 преступлений мошеннического характера, совершенных в отношении жителей Мордовии. Общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Стражи порядка предупреждают о том, что в последнее время мошенники всё чаще совершают противоправные деяния, предлагая гражданам вложить деньги в крупные корпорации, валюту и ценные бумаги. Кроме того, преступники часто действуют под видом брокеров.

К примеру, 14 апреля медсестра из Саранска лишилась денежных средств в сумме 904 тыс. рублей, поверив мошенникам, которые представились аналитиками и пообещали выплатить дивиденды по вкладу.

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Источник: 13.мвд.рф