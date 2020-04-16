Саранский светотехнический завод «Лисма» восстанавливает производство бактерицидных ламп.

Указанное предприятие недавно подало заявку на сертификацию дуговой ртутной трубчатой бактерицидной лампы высокого давления. Выпуск данной продукции был остановлен в 2017 году, но в нынешних реалиях этот товар вновь оказался востребованным.

В настоящее время завод принимает предварительные заявки на поставки рассматриваемых ламп.

По предварительной информации, продукция появится в продаже в конце следующей недели. Гарантийный срок службы составит 1 тыс. часов.

ДРТ «Ультра» предназначается для уничтожения бактерий, вирусов и грибов различных видов. Лампа обеззараживает бытовые помещения, транспортные средства, воздух, воду, поверхности, а также медицинские инструменты. Бактерицидное воздействие обеспечивает ультрафиолетовое излучение.

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Источник: interfax-russia.ru