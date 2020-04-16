Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

«Лисма» восстанавливает производство бактерицидных ламп

«Лисма» восстанавливает производство бактерицидных ламп

Саранский светотехнический завод «Лисма» восстанавливает производство бактерицидных ламп.

Указанное предприятие недавно подало заявку на сертификацию дуговой ртутной трубчатой бактерицидной лампы высокого давления. Выпуск данной продукции был остановлен в 2017 году, но в нынешних реалиях этот товар вновь оказался востребованным.

В настоящее время завод принимает предварительные заявки на поставки рассматриваемых ламп.

По предварительной информации, продукция появится в продаже в конце следующей недели. Гарантийный срок службы составит 1 тыс. часов.

ДРТ «Ультра» предназначается для уничтожения бактерий, вирусов и грибов различных видов. Лампа обеззараживает бытовые помещения, транспортные средства, воздух, воду, поверхности, а также медицинские инструменты. Бактерицидное воздействие обеспечивает ультрафиолетовое излучение.

Также читайте о том, что волонтерам Мордовии помогают предприниматели.


Источник: interfax-russia.ru