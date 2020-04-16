В Краснослободске водитель грузовика сбил пенсионерку

В Краснослободске пенсионерка попала под колёса грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 15 апреля возле дома №8, который расположен по адресу – Кировский переулок. По предварительной информации, 48-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, во время движения задним ходом совершил наезд на 76-летнюю пенсионерку.

Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что в этом году водитель грузовика привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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Источник: гибдд.рф