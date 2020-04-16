Мошенник оставил без денег жителя Саранска, решившего продать мебель

В Саранске местный житель, решивший продать мебель, был ограблен неизвестным мошенником.

Известно, что 11 апреля житель Саранска разместил на популярном сайте объявление о продаже мебели. В кратчайшие сроки с горожанином вышел на связь неизвестный гражданин, который сообщил о намерении приобрести товар. Незнакомец под предлогом перечисления оплаты попросил мужчину подойти к ближайшему банкомату. Горожанин, взяв с собой два кредитные карты своей жены, отправился выполнять просьбу якобы покупателя.

Незнакомец попросил вставить одну из карт в терминал, пояснив, что это необходимо для получения денег. Затем мошенник попросил жителя Саранска ввести комбинацию цифр, которая, как оказалось немного позже, представляет собой номер мобильного телефона. В итоге мужчина, сам того не подозревая, перечислил преступнику несколькими платежами 197,9 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф