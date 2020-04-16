Полицейские разыскивают жителя Саранска, который уклоняется от уплаты алиментов

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который подозревается в неуплате средств на содержание детей.

От уплаты алиментов уклоняется Тюрин Алексей Валерьевич 1984 года рождения, который прописан в доме, расположенном по адресу – улица Энергетическая.

Все, кто владеет какими-либо данными о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-90-02 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивают жителя Саранска, подозреваемого в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф