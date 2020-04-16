В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.
Вечером 15 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. У входной двери в один из подъездов жилого дома №141, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, загорелся мусор.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Огонь уничтожил мусор на площади 0,1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru