В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Вечером 15 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. У входной двери в один из подъездов жилого дома №141, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, загорелся мусор.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь уничтожил мусор на площади 0,1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru