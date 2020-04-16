В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже банковских карт

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже банковских карт.

В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры Краснослободского района обнаружили несколько сайтов, на которых размещалась информация о продаже банковских дебетовых пластиковых карт с балансами для обналичивания.

Прокуратура Краснослободского района обратилась в районный суд с заявлениями о признании информации, размещенной на упомянутых сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Исковые заявления прокурора были удовлетворены.

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Источник: prokrm.ru