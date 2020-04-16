В Чамзинском районе после вмешательства прокуратуры были погашены задолженности по зарплате

В Чамзинском районе благодаря вмешательству прокуратуры были погашены задолженности по заработной плате.

Представителями прокуратуры указанного района были обнаружены задолженности по заработной плате за декабрь прошлого года в ООО «Садовод» перед 36 работниками на сумму более 260 тыс. рублей и перед 6 работниками МУП «Водоканал+» на сумму порядка 180 тыс. рублей.

Руководители указанных организаций были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 20 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженности по заработной плате были выплачены в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru