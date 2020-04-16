В Саранске сгорела детская коляска

В Саранске произошел пожар, который уничтожил детскую коляску.

Происшествие произошло вечером 15 апреля на территории Пролетарского района Саранска. В одном из подъездов дома №8, расположенного по адресу – улица Пушкина, загорелась детская коляска.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил детскую коляску на всей площади.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru