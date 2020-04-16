Пётр Тултаев призвал жителей и гостей Саранска отпраздновать Пасху дома

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев обратился к жителям и гостям города.

В своем обращении градоначальник призвал граждан воздержаться от походов в гости в день Пасхи. Также мэр Саранска порекомендовал не отпускать детей собирать яйца.

Градоначальник отметил, что условиях пандемии коронавируса нужно воздержаться от выполнения традиционных действий, связанных с Пасхой, и сделать выбор в пользу самоизоляции, которая представляет собой наиболее эффективный метод борьбы с распространением вирусной инфекции.

Также читайте о том, что административная комиссия Пролетарского района Саранска отчиталась о результатах работы за март 2020 года.

Источник: adm-saransk.ru