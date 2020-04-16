В Саранске начался ремонт дорог

В Саранске благодаря хорошим погодным условиям начались дорожные работы в рамках реализации национального проекта под названием «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время ремонт дорожного полотна ведется на улице Октябрьской (посёлок Луховка), речь идет об отрезке от ООТ «Луховский пруд» до поворота на село Булгаково. Также работы ведутся на улице Щорса.

На текущий год в Саранске запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью 13,5 километров на 22 участках. По 21 объекту торги уже завершены.

Активно ведется и ямочный ремонт наиболее проблемных участков городских улиц.

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Источник: adm-saransk.ru