Сотрудники одного из исправительных учреждений Мордовии осуществляют дистанционный прием осужденных

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии был организован дистанционный пункт приема осужденных по личным вопросам.

Дистанционный прием осуществляется в специально оборудованном пункте через видеотерминал, которым осужденные пользуются для свиданий со своими родственниками.

В актовом зале, расположенном за территорией учреждения, было установлено дополнительное оборудование с программным обеспечением, которое позволяет сотрудникам осуществлять видеопереговоры с осужденными, обратившимися к ним по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su