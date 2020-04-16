Сотрудники колоний Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №4 на прилегающей к учреждению территории обнаружили и изъяли 3 свертка, в которых находились 13 мобильных телефонов, 49 сим-карт и 2 зарядных устройства.

Сотрудниками исправительной колонии №10 на прилегающей территории был обнаружен и изъят сверток, в котором находились мобильный телефон и 2 аккумулятора.

В настоящее время проводят проверки по указанным фактам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su