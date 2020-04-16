В Рузаевке горел заброшенный дом

В Рузаевке произошло возгорание заброшенного дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС ранним утром 15 апреля. На улице Локомотивной загорелся заброшенный дом. Огонь охватил постройку на площади 48 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru