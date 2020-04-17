В Саранске было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мобильник».

В ходе проведения указанного мероприятия стражи порядка выявили 11 автомобилистов, которые разговаривали по мобильным телефонам, находясь за рулем.

Данное нарушение влечет за собой административное наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

В ближайшие дни в Саранске рассматриваемое мероприятие будет проведено ещё раз.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф