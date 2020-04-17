Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

Сотрудники исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов.

Во время обхода внутренней запретной зоны сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и изъяли два свертка, в которых находились три мобильных телефона и два аккумулятора.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su