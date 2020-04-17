Неизвестные мошенники оформили кредит на жительницу Саранска

В Саранске местная жительница стала жертвой неизвестных мошенников.

Днём 15 апреля жительнице Саранска позвонили неизвестные граждане, которые представились сотрудниками банка и сообщили о том, что была одобрена выдача кредита на имя горожанки. Женщина пояснила, что она не обращалась в финансовое учреждение с целью оформления кредитного договора. После этого якобы работники банка попросили горожанку продиктовать паспортные данные, дабы отметить операцию по выдаче кредита. Женщина предоставила незнакомцам необходимые сведения. Спустя некоторое время жительница Саранска узнала о том, что мошенники оформили на её имя кредит на сумму 406 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф