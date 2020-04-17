В Саранске вырос уровень преступности

В Саранске был зафиксирован рост уровня преступности.

В общей сложности в период с января по март нынешнего года на территории Саранска было зафиксировано 1090 преступлений.

Наибольшее количество противозаконных деяний за отчетный период было зарегистрировано в Октябрьском районе города. В Ленинском и Пролетарском районах Саранска наблюдалось снижение уровня преступности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru