Прокуратура Атюрьевского района защитила трудовые права несовершеннолетних

Прокуратурой Атюрьевского района были выявлены нарушения требований законодательства в сфере оплаты труда, допущенные администрацией Мордовско-Козловского сельского поселения.

Представителями ведомства было установлено, что в мае прошлого года администрацией указанного сельского поселения были заключены срочные трудовые договоры с семью подростками в рамках программы содействия занятости несовершеннолетних, реализуемой службой занятости населения.

По завершении срока действия трудовых договоров службой занятости населения подросткам были выплачены денежные средства в виде материальной поддержки, но администрацией сельского поселения заработная плата им не начислялась и не выплачивалась.

Глава сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Задолженность по заработной плате несовершеннолетним гражданам была выплачена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru