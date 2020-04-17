Бухгалтер одной из организаций Мордовии подозревается в краже денег

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Мордовии, которая подозревается в краже денежных средств.

Стражами порядка было установлено, что 40-летняя жительница посёлка Комсомольский Чамзинского района, работая бухгалтером-кассиром, в период с ноября 2018 года по ноябрь прошлого года перечисляла денежные средства с банковского счета организации, сотрудницей которой она являлась, на свой счет.

В общей сложности гражданка похитила 200 тыс. рублей. Деньги женщина потратила на собственные нужды.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф