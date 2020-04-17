Центры занятости в Зубово-Полянском и Краснослободском районах модернизируют в 2020 году

Центры занятости, расположенные на территории Зубово-Полянского и Краснослободского районов, будут модернизированы в нынешнем году.

Указанные работы будут проведены в рамках реализации регионального проекта под названием «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», являющегося частью национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В прошлом году в Саранске и Рузаевке был реализован проект по модернизации служб занятости, который включил в себя текущий ремонт зданий и помещений, оснащение рабочих мест сотрудников и их обучение, приведение автоматизированной информационной системы в соответствие с действующими требованиями.

По информации «Известий Мордовии».

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