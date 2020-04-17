Мордовия сможет самостоятельно установить минимальный балл ОГЭ для школьников

Мордовия получила возможность самостоятельно устанавливать минимальный балл ОГЭ для школьников республики.

ОГЭ в 9-х классах в нынешнем году будет проводиться только по двум предметам, среди которых русский язык и математика. Экзамены по выбору были отменены.

Власти Мордовии самостоятельно определят даты проведения экзаменов, но в обозначенный период с 8 июня по 31 июля.

Кроме того, в Мордовии на региональном уровне будет установлена минимальная граница при итоговой аттестации в 9-х классах в зависимости от результатов, которые покажут школьники. Минимальные баллы по предметам могут быть ниже рекомендуемых на федеральном уровне.

По информации «Известий Мордовии».

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