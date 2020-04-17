В Мордовии обсудили дополнительные меры поддержки строительной сферы

Глава Мордовии Владимир Волков 16 апреля провел совещание, посвященное обсуждению вопросов, касающихся реализации дополнительных мер поддержки строительной сферы.

Владимир Волков отметил, что в России будет запущена льготная ипотечная программа со ставкой 6,5 %. Организации, занимающиеся строительством жилья, получат от государства дополнительную поддержку в виде субсидирования процентной ставки по банковским кредитам.

Кроме того, глава республики отметил, что государство предоставит регионам дополнительные средства на реализацию проектов в сфере дорожного строительства. В данном случае речь идет об объектах с уже имеющейся проектно-сметной документацией.

Владимир Волков поручил региональному правительству оперативно отработать алгоритм использования финансовых средств, дополнительно выделяемых на строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры.

По информации «Известий Мордовии».

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