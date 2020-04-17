В Мордовии более 98% пожилых жителей республики получили пенсии на дому

Почта России доставила пенсии, пособия и единовременные выплаты 98,5 % получателей в Мордовии.

Доставка пенсий и пособий за текущий месяц производилась в период с 1 по 15 апреля. Более 122 тыс. пенсионеров республики уже получили денежные выплаты на дому.

В ближайшие дни почтальоны завершат повторную доставку выплат тем, кого не оказалось дома.

В доставке пенсий по республике в настоящее время задействованы 980 почтальонов. Они обеспечены масками и перчатками, а также прошли инструктаж о необходимости неукоснительного соблюдения мер по защите от инфицирования.

По информации «Известий Мордовии».

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