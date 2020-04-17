Пенсионный фонд Мордовии принимает граждан по предварительной записи

Пенсионный фонд Мордовии ведет прием граждан только по предварительной записи.

Указанное нововведение связано с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и имеет временный характер.

Стоит отметить, что личный визит в службу в настоящее время не является обязательным, поскольку большинство услуг можно получить, посетив личный кабинет на сайте ПФР, а также через портал государственных услуг.

С более подробными сведениями можно ознакомиться на официальном сайте ПФР.

По информации «Известий Мордовии».

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