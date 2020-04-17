В Саранске 19 апреля ограничат движение транспортных средств

В Саранске 19 апреля на отдельных участках дорог будет временно ограничено движение транспортных средств.

В период с 06:00 до 20:00 движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на следующих объектах улично-дорожной сети: на территории городского кладбища № 4; по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до упомянутого кладбища.

В период с 6:00 до 17:00 рассматриваемые ограничения будут действовать на следующих объектах: на автодороге, ведущей к кладбищу с. Берсеневка, от корпуса №3 многоквартирного дома №20 по ул. Победы; на автодороге, ведущей к кладбищу с. Макаровка, от жилого дома №20 по ул. Нагорной.

Кроме того, сотрудники УГИБДД МВД по Мордовии в случае необходимости в период с 06:00 до 20:00 имеют право самостоятельно ограничивать движение всех видов транспортных средств по следующим адресам: по Юго-западному шоссе от ул. Энгельса до ул. Победы, по Ключаревскому шоссе от ул. Полежаева до Юго-западного шоссе.

Также читайте о том, что в Саранске начался ремонт дорог.

Источник: adm-saransk.ru